В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
В Киевской области обесточены 79 населенных пунктов, Черкасской – 36, Житомирской – 20, Черниговской – 8, Сумской – 3 и Луганской – 1.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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