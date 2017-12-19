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Из-за непогоды в Украине обесточены 23 населенных пункта 32

В течение 18-19 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Киевской области обесточены 79 населенных пунктов, Черкасской – 36, Житомирской – 20, Черниговской – 8, Сумской – 3 и Луганской – 1.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. 
ForUm

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