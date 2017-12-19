В связи со сложными погодными условиями ограничения для движения транспорта действуют в Закарпатской и Винницкой областях, затруднения в движении наблюдаются в Киевской области, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Так, на Закарпатье временно перекрыто движение из-за перелива воды через дороги местного значения: на дороге О-07-12-07 Ужгород – Демичи, км 18+000 участка дороги примерно 100 м через реку Латорица (с 15.12.2017 года); О-07-03-05 В. Комяты – Вилок км 3,5+000 – км 6,5+000 (Шаланки) движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года); дорога С070404 /М-06/ - Тишев на км 2+300, разрушен мост через реку Латорица, движение транспорта закрыто (с 16.12.2017 года).

В Винницкой области временно ограничено движение многоосных грузовых транспортных средств по участку автодороги государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, км 233 - км 244 (участок от границы с Житомирской областью до с. Махновка Козятинского района) на время, необходимое для устранения последствий непогоды и приведения проезжей части автодороги в состояние, безопасное для движения транспортных средств.

На дорогах Винницкой, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей наблюдаются снежные образования.

Для обеспечения проезда в Украине задействовано более 900 единиц спецтехники, из которых в указанных областях работает 822 единицы, 1163 и 1011 дорожных рабочих соответственно.

Сейчас проезд автотранспорта обеспечен по всем дорогам общего пользования. Осложнения в движении есть в Киевской области на автодороге М-06 км 21-24 (левый проезд) из-за неконтролируемого накопления фур на проезжей части и автодороги М-05 км 19 Вита-Почтовая, км 143 (левый проезд).

Согласно прогнозу синоптиков, выпадение осадков в виде снега продолжится в Киевской, Черниговской, Сумской и частично в Житомирской областях до конца дня с образованием снежного покрова от 20 до 33 см и сильными порывистыми ветрами 15-18 м/с.

Напомним, 18 декабря в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.