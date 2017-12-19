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В следующем году Кабинет Министров будет уделять особое внимание программе обновления парка техники для содержания дорог. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время экстренного селекторного совещания по вопросам ситуации на украинских дорогах, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Совещание прошло в Виннице, где Гройсман находится с рабочей поездкой.

«Наш план – обновить и поддержать программы обновления техники, обслуживающей дороги», - сказал глава правительства.

Гройсман во время пребывания с рабочей поездкой в ​​Винницкой области инициировал и провел экстренное селекторное совещание по вопросам ситуации на украинских дорогах, вызванной чрезмерными осадками 18-19 декабря. В центральных и западных областях Украины за сутки выпало сверхурочное количество снега, образовались большие пробки на дорогах.  

 
ForUm

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