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Суд по делу экс-беркутовцев удовлетворил ходатайство по допросу грузинских «снайперов» по видеосвязи относительно стрельбы во время Евромайдана. Об этом стало известно в ходе заседания, сообщает 112 Украина.

Соответствующее ходатайство подавала сторона защиты. Обвинение, которое представляет прокуратура, необходимость такого допроса поддержало.

Напомним, адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский заявил, что два свидетеля по делу об убийствах на Майдане готовы дать показания. Речь идет о двух гражданах Грузии Александре Ревазишвили и Кобе Нергадзе. 

Ранее итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм-расследование, в котором несколько человек, называющих себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 г. принимали участие в команде снайперов на Майдане в Киеве, задачей которых была стрельба по протестующим и по правоохранителям.

На опубликованном видео журналисты берут интервью у трех человек, которые представляются как Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили. Журналисты утверждают, что взяли интервью летом 2017 года в столице Македонии – городе Скопье.

Назвавшиеся грузинами люди уверяют, что в момент самой острой фазы на Майдане входили в состав нескольких отрядов, которые были вооружены огнестрельным оружием и располагались в здании отеля «Украина», а также в консерватории. Там же якобы были и граждане других стран, в частности литовцы.
ForUm

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