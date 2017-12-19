Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконных действий гражданина, который являясь участником вооруженного формирования так называемой «самообороны Крыма», с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в начале марта 2014 предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, с целью разжигания сепаратистских настроений он с группой неустановленных лиц проводил агитационную деятельность, направленную на выход из состава Украины АР Крым и Севастополя и присоединение их к Российской Федерации, а также принимал активное участие в захвате административных зданий органов власти и местного самоуправления, создавал условия для проникновения на территорию полуострова представителей специальных подразделений вооруженных сил РФ.

В ходе досудебного расследования мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, он объявлен в розыск. В соответствии с постановлением следственного судьи получено разрешение на задержание с целью привода и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во исполнение указанного решения 15 декабря 2017 гражданин задержан Днипре и доставлен в Приморский районный суд Одессы.

Постановлением следственного судьи Приморского районного судьи города Одессы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.