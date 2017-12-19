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Член правления, исполнительный вице-президент по вопросам технологий и услуг ПАО «Укрнафта» Роберт Уолли (Robert Whalley) покинул свой пост. Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Энергореформа.

«15 декабря досрочно, по согласию сторон, прекращены полномочия Р.Уолли», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Уолли работал в компании с февраля 2016 года.

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», бывшим акционерам ПриватБанка (Киев) – порядка 42% акций.
ForUm

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