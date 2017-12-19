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Следственный комитет Российской Федерации возбудил еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) из-за якобы обстрелов украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе. Об этом сообщается на сайте следкома.

По данным российского следствия, в период с 12 по 14 декабря 2017 года «военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, находясь на  территории Украины, выполняя заведомо преступные приказы неустановленных вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городах Докучаевск и Первомайск самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик», - говорится в сообщении.

В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения, повреждены жилые строения и объекты гражданской инфраструктуры.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним.
ForUm

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