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Мэр Киева Виталий Кличко ночью проверил, как работают коммунальные службы в преодолении последствий снегопада. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Кличко, в частности, заехал в несколько ДЭУ, а также на улицу Елены Телиги, где сначала на подъеме буксовали троллейбусы, а затем из-за остановки нескольких большегрузных авто частично было заблокировано движение.

«Вся коммунальная техника сейчас расчищает улицы от снега. Но учитывая, что за последние сутки выпала почти половина месячной нормы осадков, ситуация непростая», - отметил Кличко.

Мэр назвал ситуацию чрезвычайной и заверил, что до среды, когда снегопад, по прогнозам, должен утихнуть, вся коммунальная техника будет работать на улицах круглосуточно.

Руководитель «Киевавтодора» Александр Густелев сообщил, что этой ночью в городе работает 271 единица спецтехники и формируются большие колонны по 5-8 единиц техники, которые убирают снег. «Также к ним дополнительно присоединяется тяжелая техника – грейдеры, которые будут работать на столичных дорогах, - отметил Густелев. - И техника не останавливаться. Только для заправки и чтобы пополнить запас соли».

Мэр столицы отметил, что все коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации и в экстренных случаях киевляне должны обращаться в службу 1551 или в полицию. «Все службы работают круглосуточно. И наша задача сейчас – сделать все, чтобы утром город не остановился», - сказал Кличко.

Также мэр еще раз обратился к столичным водителям, чтобы утром они оставили машины дома и воспользовались общественным транспортом.

 

 
ForUm

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