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В результате обстрела смт Новолуганское с РСЗО «Град» получили ранения 8 граждан Украины, местные жители 1937-2011 г.р., в том числе 6 женщин, 1 мужчина и 1 ребенок.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Повреждено 50 зданий, 1 линия электропередач (Первого мая КП 105), газопровод, из них: 38 частных домов,  9 многоэтажек, фельдшерско-акушерский пункт по ул. Школьная 25, школа по ул. Школьная 2 и дошкольное учебное заведение.

Напомним, 18 декабря около 17:00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское. 
ForUm

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