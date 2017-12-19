В результате обстрела смт Новолуганское с РСЗО «Град» получили ранения 8 граждан Украины, местные жители 1937-2011 г.р., в том числе 6 женщин, 1 мужчина и 1 ребенок.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
Повреждено 50 зданий, 1 линия электропередач (Первого мая КП 105), газопровод, из них: 38 частных домов, 9 многоэтажек, фельдшерско-акушерский пункт по ул. Школьная 25, школа по ул. Школьная 2 и дошкольное учебное заведение.
Напомним, 18 декабря около 17:00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское.
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