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За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - говорится в сводке.

На луганском направлении эпицентром вражеской огневой активности осталась светлодарская дуга. После вчерашнего обстрела населенного пункта Новолуганское, где враг применил по мирным жителям реактивные системы залпового огня и выпустил не менее 40 реактивных снарядов, в темное время суток обстрелы в этом районе не прекратились.

Десять артиллерийских снарядов калибра 122-мм и более сорока тяжелых 120-х мин упало недалеко Травневого, а около двадцати снарядов 122-го калибра разорвалось вокруг Гладосово. Также из минометов различных типов враг интенсивно вел огонь по оборонным укреплениям у Луганского и Лозового. В общем, за минувшие сутки только в районе этих прифронтовых населенных пунктов боевики выпустили около двухсот боеприпасов.

На других ключевых участках обороны в вечернее время было относительно спокойно.

Военнослужащие ВСУ вместе с другими представителями силовых ведомств продолжают оказывать помощь пострадавшим жителям Новолуганское.

 

 
ForUm

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