Все контролирующие органы к 1 апреля 2018 должны определить основные отраслевые риски, которых нужно избегать предпринимателям, а также очертить чек-листы – правила проведения проверок и мониторинга результатов этих проверок. Соответствующее поручение озвучил премьер-министр Украины Владимир Гройсан во время заседания правительства, посвященного проблемам и вопросам дерегуляции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он подчеркнул, что сегодня для чиновника, который осуществляет надзор, любая проверка – «беспроигрышная лотерея», когда достаточно прийти на объект, найти нарушения, выписать акт или штраф и потом требовать от предпринимателя чего угодно, кроме главного – ликвидировать нарушения.

«Меня штрафы не интересуют! Меня интересует безопасность, благополучие и нормальный деловой климат. Мы будем четко определять риски – где есть проблемы, каким образом их выявлять и решать. Государственный контролирующий «рэкет» - это система, в которой годами паразитировали и брали взятки. Мы принимаем решение о ликвидации такого подхода», - сказал Гройсман.

Он обратил внимание, что готов к сопротивлению, который может «оказывать система». «Мы даем три месяца, чтобы вы (контролирующие органы) создали систему рисков и чек-листов для проверки. Наличие системы рисков и чек-листов будет означать, что вы готовы менять систему и раз и навсегда поставить точку в негативных явлениях. Если нет - заявление на стол, и занимайтесь чем-то другим», - сказал премьер.

Кабинет Министров 18 декабря проводит спецзаседание, посвященное вопросам дерегуляции. По его результатам будет отменен очередной пакет регуляторных актов, которые мешают развитию предпринимательства. Как подчеркивал Гройсман, ориентиром работы правительства определен рост экономики. На это направлены ключевые программы поддержки целых отраслей промышленности и направлений работы предпринимателей. Вместе с тем, отмечал глава правительства, если на уровне Кабмина будут приниматься решения в пользу бизнеса, а на местах чиновники будут формировать барьеры для развития, такие чиновники будут наказаны.