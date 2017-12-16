РФ собирается отозвать своих представителей в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК). Об этом говорится отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



«14 декабря представитель Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству г. Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от Министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих Вооруженных сил из СЦКК», – сказано в сообщении.

Напомним, 7 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявилт, что российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе поставили в «невыносимые условия», из-за чего российская сторона может прекратить работу в СЦКК.