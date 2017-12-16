Новая межконтинентальная баллистическая ракета КНДР вряд ли представляет собой угрозу для США. Об этом сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Пока не доказана реальная угроза нам (...) Мы все еще проводим экспертизу», - отметил Мэттис, но не уточнил, каких еще выводов не хватает для доказания того, что ракета не опасна, сообщает LIGA.net.

Некоторые американские военные эксперты сказали после последнего испытания Северной Кореи, что у Ким Чен Ына теперь есть ракета, способна доставить ядерную боеголовку в любую точку США.

Напомним, 28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала за 250 километров от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.

ООН, ЕС и НАТО решительно осудили новый запуск северокорейской ракеты.