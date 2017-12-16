также в разделеОбщество
Из Украины выдворили еще одного «вора в законе» 49
В «Украинском выборе» отреагировали на задержание Лесика 55
Суд арестовал банду, причастную к похищению 30 килограммов золота 32
Боевики уменьши количество обстрелов, потерь среди военных нет 27
15 декабря. Картина дня 52
Матиос назвал Горбатюка академическим теоретиком и сравнил с фейковым мангустом 40
НАБУ сообщило о подозрении главе Дружковского горсуда 34
МИД выражает протест в связи с продлением ареста Грибу 65
ГПУ направила дело Каськива в суд 25
Климкин: Оккупация Крыма расширила территорию для размещения ядерного оружия 94
Тука рассказал о проявлениях мягкого сепаратизма на Закарпатье 56
Дыминского объявили в розыск 38
НБУ ужесточил выдачу лицензий для перевода валюты за границу 33
СБУ задержала на Черкасчине российского разведчика 133
ГПУ не нашла нарушений в декларациях Ляшко и еще 5 нардепов 29
Институт нацпамяти предложил сократить число праздничных дней до 10 151
Российский суд продлил арест Грибу до 4 марта 49
НАПК нашло нарушения в е-декларациях первого зама Сытника 33

Исследователи из компании Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке рассказали о влиянии пользования социальными сетями на человека, в частности, на его настроение. Статья исследователей опубликована в блоге компании.

Одно из исследований, о которых рассказывают Гинзберг и Бурке, проводилось на случайно выбранных студентах Мичиганского университета. Первая их группа в течение 10 мин. в день была обязана читать новостную ленту Facebook, а вторая — публиковать в ней материалы и общаться со знакомыми. Как показал тест, к концу дня первая группа чувствовала себя хуже, чем те сверстники, которые вели активное общение в социальной сети, сообщает РБК.

Согласно еще одному исследованию, на которое ссылаются Гинзберг и Бурке, люди, которые по меньшей мере вдвое чаще среднего ставили «лайки» в социальной сети, страдают большим числом психических расстройств.

Как резюмировали исследователи, влияние соцсети на психику человека зависит от того, каким именно образом она используется. В то время как пассивное чтение новостной ленты может негативно влиять на психическое состояние человека, активное общение с друзьями через Сеть может помочь справиться с депрессией и стрессом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги