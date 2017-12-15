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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что в Закарпатской области есть проявления так называемого мягкого сепаратизма.

Существовали регионы, которые с первых дней независимости фактически были отданы под управление местных элит в обмен на лояльность к центральной власти, нашей страны «никогда не было ни в Крыму, ни на Донбассе, ни на Закарпатье», рассказал он на чате в «Главреде».

«То, что сейчас внимание приковано к событиям на Закарпатье насчет огромного количества венгерских паспортов, насчет наличия флагов другого государства в государственных учреждениях, насчет употребления иностранного языка во время официальных мероприятий, с моей точки зрения, это — один из путей так называемого мягкого сепаратизма», — отметил замминистра.

По его словам, «чиновники, которые делают вид, что этого не происходит, просто не на своем месте». «Насчет возможности сепаратизма на Волыни, Галичине, то я не вижу там угрозы», — добавил Тука.

«Во-первых, не в той стадии… сейчас украинско-польские отношения, во-вторых, 

не в состоянии такой мощности в Польше эти правые крайние националистические группировки, и в середине наших западных областей нет такой концентрации сторонников «польского мира» или сторонников отделения. А среди подавляющего большинства галичан нет ощущения какрй-то своей особенности», — объяснил он.
ForUm

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