Украина не выполнила взятые на себя обязательства для очередного пересмотра программы Международного валютного фонда, поэтому кредитор не спешит направлять миссию в Киев.



Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает УНИАН.

«Определенные обязательства на сегодня не выполнены, - сказал Смолий, напомнив вчерашнее заявление представителя МВФ об отсутствии в планах Фонда очередной миссии в Украину. - Они ждут, пока мы выполним взятые на себя обязательства».

Он пояснил, что в меморандуме, который подписывает руководство государства, включая президента, премьер-министра, главу НБУ и министра финансов, есть определенные обязательства, которые Украина на себя взяла.

«Пенсионная реформа - сделали, но не так. Приватизация - приняли в первом чтении, ждет второго чтения. Антикоррупционный суд – пока что нет закона. Бюджет на 2018 год - принят, но у миссии есть вопросы. Закон о земле – стоял в порядке дня, его отложили, но никто не снял», - перечислил Смолий. Он подчеркнул, что МВФ примет решение об очередной миссии, когда украинские власти справятся с этими задачами.



Как сообщал ForUm, 14 декабря исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда в январе и предоставление очередного транша кредита – во втором квартале 2018 года.

В свою очередь заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей заявил, что фонд пока не планирует отправлять в Украину миссию для пересмотра программы сотрудничества.