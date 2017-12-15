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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской агента Службы внешней разведки Российской Федерации, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что уроженец Самары долгое время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство, был завербован еще в 1996 году Службой внешней разведки РФ. С началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам. С началом боевых действий на востоке Украины он также вербовал наемников для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций «Д/ЛНР».

Сотрудники контрразведки СБУ задержали агента в ходе спецоперации. При обыске по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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