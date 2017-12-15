Президент Европейского Совета Дональд Туск утверждает, что лидеры Европейского Союза впервые приняли решение продлить экономические санкции для России без «каких-либо споров и дискуссий». Об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции после завершения саммита Европейского Союза.
«Одна вещь была абсолютно четкой: все 28 государств-членов полностью едины, когда речь идет о продлении санкций для России. Факт, и это интересно, - это был первый раз, когда мы решили этот вопрос без каких-либо споров и дискуссий», - заявил Туск, сообщает УНИАН.
Президент Европейского Совета также отметил, что «не является фаном России».
Напомним, 14 декабря лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины.
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