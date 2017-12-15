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Президент Европейского Совета Дональд Туск утверждает, что лидеры Европейского Союза впервые приняли решение продлить экономические санкции для России без «каких-либо споров и дискуссий». Об этом он сказал в Брюсселе на пресс-конференции после завершения саммита Европейского Союза.

«Одна вещь была абсолютно четкой: все 28 государств-членов полностью едины, когда речь идет о продлении санкций для России. Факт, и это интересно, - это был первый раз, когда мы решили этот вопрос без каких-либо споров и дискуссий», - заявил Туск, сообщает УНИАН.

Президент Европейского Совета также отметил, что «не является фаном России».

Напомним,  14 декабря лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. 
ForUm

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