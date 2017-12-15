Президент Петр Порошенко сообщил, что на следующей неделе внесет на рассмотрение Верховной Рады проект закона об антикоррупционном суде.

«На следующей неделе я внесу указанный законопроект на рассмотрение Верховной Рады, если Верховная Рада разблокирует и даст возможность зарегистрировать», - заявил Глава государства во время выступления на мероприятии по случаю начала работы нового Верховного суда.

По словам Президента, начало работы нового Верховного суда является значительным шагом в процессе реформирования судебной системы, однако – это не является ее завершением. «У нас впереди еще очень много работы и на очереди – законопроект «Об ​​антикоррупционном суде», - подчеркнул Порошенко. Вместе с тем он добавил, что знает о том, что большая часть общественности, в том числе и юридической, не поддерживает указанный законопроект.

«Я просил Верховную Раду создать рабочую группу для того, чтобы я, как Президент, мог учесть рекомендации тех или иных фракций Верховной Рады для того, чтобы избежать дискуссий и выйти на компромисс. К сожалению, пока это не было сделано», - отметил Глава государства.

Он выразил надежду, что Верховная Рада на следующей неделе разблокирует ситуацию с антикоррупционным судом, отозвав зарегистрированные законопроекты, которые являются неконституционными и признаны не отвечающими основным требованиям построения судебной системы и антикоррупционного законодательства.

«Уверен в том, что антикоррупционный суд, после поддержки его Верховной Радой завершит формирование антикоррупционной инфраструктуры и даст возможность рассматривать коррупционные дела, которые расследуются НАБУ, поддерживаются Специализированной антикоррупционной прокуратурой, другими правоохранительными органами. Но будет иметь исключительно антикоррупционную специализацию», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что это является чрезвычайно важным и для построения справедливого общества внутри государства, и для повышения авторитета Украины в мире, и для повышения доверия между нами и нашими партнерами.

Напомним, 8 ноября Президент направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предложила Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

7 декабря Порошенко заявил, что намерен сам внести законопроект об антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.