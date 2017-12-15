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Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сообщает Радио Свобода.

Сторона обвинения требует для Улюкаева 10 лет заключения строгого режима, а также просила суд назначить штраф в размере 500 млн рублей.

Сам Улюкаев несколько раз заявлял о своей невиновности и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ России. При этом сам глава «Роснефти» ни разу не явился в суд по повестке. В пресс-службе госкомпании заявляли, что ее руководитель занят.

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе «Роснефти». По версии следствия, он вымогал у главы компании Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании «Башнефть».
ForUm

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