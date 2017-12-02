Боевики заблокировали восстановление электроснабжения населенных пунктов Травневое и Екатериновка, сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Более двух недель жители населенного пункта Травневое (Донецкая область) остаются без централизованного электроснабжения, которое было прекращено вследствие повреждения линии электропередачи со стороны НВФ ОРДО. В похожей ситуации оказались жители поселка Екатериновка (Луганской области)», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинская сторона организовала и обеспечила все необходимые условия для проведения ремонтных работ. В свою очередь главари ОРДО и ОРЛО намеренно блокируют восстановление поврежденных линии электроснабжения и нагло заявляют, что «их ремонт нецелесообразен».

«Учитывая ухудшение погодных условий и понижения температуры, условия проживания жителей этих населенных пунктов ежедневно ухудшаются. Таким образом, руководство ОРДО и ОРЛО пренебрегают интересами гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, нарушают Минские договоренности и дестабилизируют ситуацию в Донбассе», – сказано в ообщении.

Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.