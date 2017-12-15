Начальник генерального штаба британских вооруженных сил рассказал, что НАТО рассматривает уязвимость подводных кабелей как одну из ключевых угроз для стран Запада со стороны российского военно-морского флота. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Выступая в аналитическом центре RUSI, сэр Стюарт Пич указал, что уничтожение или вывод из строя кабелей станет «немедленным и потенциально катастрофическим» ударом по экономике стран НАТО.

«В ответ на угрозу, которую представляет модернизация российского военно-морского флота – как атомных, так и неатомных подводных лодок и надводных кораблей, - мы, вместе с нашими атлантическими союзниками, придаем приоритет задачам, связанным с защитой морских линий связи», - сообщил сэр Стюарт.

Стюарт Пич занимает высшую ступень в профессиональной иерархии британских военных. Он возглавляет Штаб обороны (эквивалент генерального штаба в других странах), является главным военным советником для гражданского министра обороны и правительства в целом и имеет звание, эквивалентное российскому рангу генерал-полковника.

«Это может показаться повторением старых задач, - признал он. - Очень, очень важно, чтобы мы все поняли, насколько важна эта задача для Организации Североатлантического договора».

«Ведь Россия, помимо строительства новых кораблей и подводных лодок, продолжает совершенствовать свои возможности информационной войны и других новых методов ведения войны», - отметил сэр Стюарт.

По его словам, Великобритания и ее союзники должны понять смысл модернизации российского военно-морского флота и пропорционально модернизировать собственные военно-морские силы.