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В Украине сегодня начал действовать новый Верховный суд.

Судья-докладчик по этому вопросу Лариса Рогач предложила определить днем начала работы ВС 15 декабря – к 100-летию создания Генерального суда Украинской Народной Республики.

Сегодня прекращают функционирование старый Верховный суд, Высший административный суд, высший хозяйственный суд и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Согласно закону «О судоустройстве и статусе судей» с изменениями, которые начинают действовать 15 декабря текущего года, Верховный суд – единственная кассационная инстанция Украины, передает 112 Украина.

Верховный суд – высший суд в системе судоустройства Украины. Это кассационная инстанция, в определенных случаях – суд первой или апелляционной инстанции. Он анализирует судебную статистику, обобщает судебную практику; обращается в Конституционный суд касательно конституционности правовых актов и официального толкования Конституции Украины. Кроме того, Верховный суд дает заключение о наличии или отсутствии госизмены или другого преступления в деяниях президента Украины, может внести по обращению Верховной Рады представление о невозможности выполнения президентом его полномочий по состоянию здоровья.

В составе Верховного суда действует Большая палата, Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд, Кассационный гражданский суд. В каждом кассационном суде образуются судебные палаты по рассмотрению отдельных категорий дел с учетом специализации судей.

В Кассационном административном суде обязательно создаются отдельные палаты для рассмотрения дел в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей; защиты социальных прав; избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан.

Также в Кассационном суде обязательно создаются отдельные палаты для рассмотрения дел о банкротстве; защиты прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством; корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг.

Как ранее сообщал ForUm, 11 ноября Порошенко подписал указ о назначении 114 судей нового Верховного суда Украины.

Председателем Верховного суда стала Валентина Данишевская.
ForUm

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