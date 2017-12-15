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Результаты расследований договорных футбольных матчей ожидаются в 2018 году. Об этом сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вице-президент Федерации футбола Украины Назар Холодницкий сказал в комментарии Футбол 24.

Он отметил, что пришел я в Федерацию ради того, что частично связано с его основной работой. «Это общественная бесплатная деятельность, но это то, для чего не жалко своего свободного времени», - пояснил Холодницкий.

«Первые результаты, я думаю, мы увидим уже в следующем году. И тех, кто еще не понял, что должны быть фэйр-плей, честное судейство, мы будем публично разоблачать и показывать, потому что они этого заслуживают», - сказал глава САП.

По словам Холодницкого, уже есть первые уголовные производства на договорные матчи. «Это пока Первая лига, низшие лиги. Стоит отметить, что Премьер-лига пока достаточно неплохо держится в антикоррупционном плане», - отметил он.

Как сообщал ForUm, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, а также Александр Бандурко и Вадим Костюченко избраны вице-президентами Федерации футбола Украины (ФФУ) 16 июня 2017.
ForUm

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