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Деревья на улице Институтской в Киеве, где происходили кровавые события времен Революции Достоинства, спиливали при участии следователей. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк  в эфире 112 Украина.

По его словам, всего спилили два сухих дерева.

«Распространяется недостоверная информация. Я вам категорически заявляю, что после информации, что там могут быть срезаны деревья, сразу были направлены письма в КГГА с тем, чтобы никакое срезание не осуществлять без следователей прокуратуры. Таких срубили два дерева, которые действительно представляли угрозу, потому что высохли. Это происходило с участием следователей, они осматривали», – отметил он.

Горбатюк призвал сравнить видеозаписи 20 февраля 2014 года со свежими.

«Вы увидите деревья, которые на своем месте», – сказал прокурор.

Ранее СМИ появилась информация, что на Институтской спилили деревья с целью уничтожения улик в расследовании дела о расстрелах на Майдане. 

 
ForUm

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