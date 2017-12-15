Деревья на улице Институтской в Киеве, где происходили кровавые события времен Революции Достоинства, спиливали при участии следователей. Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире 112 Украина.

По его словам, всего спилили два сухих дерева.

«Распространяется недостоверная информация. Я вам категорически заявляю, что после информации, что там могут быть срезаны деревья, сразу были направлены письма в КГГА с тем, чтобы никакое срезание не осуществлять без следователей прокуратуры. Таких срубили два дерева, которые действительно представляли угрозу, потому что высохли. Это происходило с участием следователей, они осматривали», – отметил он.

Горбатюк призвал сравнить видеозаписи 20 февраля 2014 года со свежими.

«Вы увидите деревья, которые на своем месте», – сказал прокурор.

Ранее СМИ появилась информация, что на Институтской спилили деревья с целью уничтожения улик в расследовании дела о расстрелах на Майдане.