В Тернополе в четверг, 14 декабря, вечером на территории комбината «Стройиндустрия» в бетонно-формовочном цехе произошел взрыв газовой смеси, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В результате произошло частичное разрушение железобетонной крыши на площади около 576 м кв. (24х24 м). Под завалами бетонных конструкций оказался работник цеха, гражданин 1951 года, житель Тернополя.

Спасатели немедленно начали поисковые и аварийно-спасательные работы. Было привлечено 5 единиц техники и 23 человека из числа личного состава пожарно-спасательной службы Тернопольского гарнизона.

Во время проведения аварийно-спасательных работ для обследования места завала, а также прилегающей территории на наличие пострадавших, привлекался внештатный кинологический расчет Управления. В 20:55 пострадавшего освободили из-под завала и передали работникам центра экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали его в реанимационное отделение Тернопольской городской больницы №1.

Предполагаемая причина взрыва – нарушение технологического процесса.

Окончательные выводы относительно причин и последствий взрыва будут приняты после завершения изучения обстоятельств происшествия.