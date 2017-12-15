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В Луганске террористы «ЛНР» «приговорили» мужчину к 12 годам заключения за исполнение украинской песни в баре.

Об этом говорится в подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека докладе о ситуации с правами человека в Украине 16 августа – 15 ноября 2017 года, сообщают Факты.

Отмечается, что данное решение «военный суд ЛНР» принял 31 октября в результате двухнедельного «судебного разбирательства», проведенного за закрытыми дверями. Мужчину обвинили в «государственной измене».

В ООН подчеркнули, что этот «суд», как и все аналогичные процессы в «ДНР» и «ЛНР» проходил негласно, без представителей СМИ и общественности.
ForUm

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