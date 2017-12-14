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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения неправомерной выгоды председателя одного из городских судов Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также задержан адвокат, который в совершении правонарушения выполнял роль посредника. По версии следствия, служитель Фемиды вместе с адвокатом получили неправомерную выгоду за вынесение решения о непривлечении физического лица к административной ответственности.

Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.

Следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения преступления продолжаются.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований детективы НАБУ внесли в ноябре 2017 года на основании обращения граждан.

По данным председателя организации «Общественный патруль» Дениса Миронова, речь идет о главе Дружковского суда Геннадие Молибоге. 

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