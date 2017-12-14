Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщил в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

«Важное политическое решение лидеров Евросоюза продлить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля», - написал он.

Порошенко поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Макрона «как партнеров в нормандской формате, всей друзей в ЕС за решительную поддержку Украины и несокрушимую единство и солидарность перед агрессором».