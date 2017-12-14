также в разделеПолитика
В РФ раскритиковали посла США за слова об украинском Крыме 37
Путин согласился разместить миротворцев по всему Донбассу 225
Путин: На Донбассе не российская армия, а военно-полицейские формирования 159
Власть Украины остановила обмен на Донбассе, о котором договорились Путин и Медведчук 169
РФ признает США полноценным участником переговоров по Донбассу 56
Путин о действиях Саакашвили: Это плевок в сторону украинцев 78
Саакашвили мечтает после премьерства стать мэром Одессы 57
Суд закрыл дело против Тимошенко о прорыве границы с Саакашвили 44
Петренко спрогнозировал дату создания антикоррупционного суда 36
Луценко: Саакашвили не подозревают в организации госпереворота 74
Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону конфликта, а вторгся в Украину 141
«Не дождетесь»: Супрун опровергла информацию о своей отставке 56
Комитет ПАСЕ поддержал проект резолюции по Донбассу 73
На Украину надвигаются морозы 858
Порошенко и Дуда договорились сократить «черные списки» 35
Канада сняла ограничение на продажу Украине огнестрельного оружия 46
ОАЭ отменят визы для украинцев с 31 декабря 53
Канадские депутаты рекомендуют предоставить Украине летальное оружие 30

Лидеры стран Евросоюза продлили экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщил в Facebook Президент Украины Петр Порошенко.

«Важное политическое решение лидеров Евросоюза продлить экономические санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины и нежелание прекратить гибридную агрессию против нашей страны. Достойный ответ Москве за невыполнение своих обязательств и четкий призыв к изменениям в политике Кремля», - написал он.

Порошенко поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции  Макрона «как партнеров в нормандской формате, всей друзей в ЕС за решительную поддержку Украины и несокрушимую единство и солидарность перед агрессором».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги