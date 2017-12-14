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14 декабря в 15:23 в пгт Каменское возник пожар в модульном городке для временно перемещенных лиц, сообщает пресс-служба ГосЧС.

На момент прибытия пожарных  огнем было охвачено одноэтажное жилое здание на 4 квартиры. Горела одна из квартир на площади 60 кв.м.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело ребенка – мальчика, 2015 г.р. Как стало известно, в квартире проживала семья из 7 человек, из них – 5 детей.

В 16:19 пожар был ликвидирован. Причина возгорания – устанавливается.                                
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