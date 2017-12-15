Артемовский городской суд Донецкой области приговорил россиянина за убийство украинских военных в зоне АТО к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Суд признал гражданина Российской Федерации виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, и назначил реальную меру наказания в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

Гражданин Российской Федерации, находясь в городе Красный Луч Луганской области, в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с активными участниками «ЛНР»по обеспечению ним обслуживания и функционирования военной техники механизированного батальона «Август», входящего в состав указанной террористической организации.

В дальнейшем подозреваемый, выполняя отведенную ему роль, обслуживал и управлял танком «Т-64-Б», экипаж которого осуществлял огневое поражение позиций сил АТО вблизи Санжаровки Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины.

В результате боевого столкновения танк «Т-64-Б», которым управлял указанный гражданин, был уничтожен украинскими военными, а россиянина задержали.