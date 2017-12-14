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Россия скрывает ключевых свидетелей Смоленской катастрофы и не отдает Польше обломки Ту-154М. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что на борту самолета Леха Качиньского не было взрыва, а если и был, то взрывчатку заложили в Варшаве, сообщает РАР.

«Действия российской стороны, а именно отсутствие реакции на просьбы о предоставлении правовой помощи, сокрытие важных свидетелей, участников событий 10 апреля 2010 года, и удерживание обломков Ту-154М не способствуют раскрытию полной правды и заставляют нас задуматься относительно намерений России в отношении нас, роли российских участников этих событий», - сказал Цихоцкий, передает УНИАН.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал чушью версию о причастности России к катастрофе Ту-154 под Смоленском в 2010 году. «Это чушь какая-то, бессмыслица. Не было никаких взрывов. А если и были - то бомбу в Варшаве положили, там и ищите», - заявил он.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла улики, которые указывают на два взрыва на борту Ту-154М.
 
ForUm

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