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Фермер из американского штата Айова занялся разведением карликовых коров, которых можно держать дома в качестве питомца. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание Metro.

46-летний фермер Дастин Пиллард много лет работал над выведением миниатюрных коров. При помощи селекции ему удалось уменьшить их размер в два раза. Высота животных, которых он разводит, не превышает 90 сантиметров. Он утверждает, что, несмотря на это, его коровы совершенно здоровы.


«У многих из них есть индивидуальность, как у собак, — рассказывает он. — Они обожают угощения и любят гулять. Бегают вокруг, как собаки, ладят с людьми, спокойны и общительны. Еще им нравится внимание. Очень трудно не влюбиться в мини-теленка ростом до колена». Фермер продает миниатюрных коров любителям домашних животных, которые планируют держать их дома, как собак или кошек.
 
ForUm

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