Утечка информации о клиентах Приватбанка в Россию произошла из-за допуска к базам данных банка гражданки России Яны Средней.



Об этом пишет журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

По его данным, по специальному приглашению замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой в Киев из Москвы прилетала гражданка РФ Яна Средняя.



«Она побывала в Днипре, где посетила ПриватБанк. Побывала и в Киеве, в Нацбанке. Во время своего визита Средняя получила полный доступ к информации о клиентах ПриватБанка – база данных клиентов и сведения об их операциях были переданы ей на жкстком диске, который Средняя увезла в Москву», - пишет Дубинский.



По его данным, «специалист с такой фамилией не фигурирует в перечне представителей московского офиса компании Kroll, который имел согласно распоряжению Рожковой доступ к информации о клиентах ПБ».



«Разрешение на доступ к банковской тайне Средней открывали индивидуально, по распоряжению той же Рожковой», - отмечает журналист.



Напомним, НАБУ начало расследование по фактам злоупотреблений должностными лицами НБУ и Минфина при выборе аудиторов для ПриватБанка. А также возможных фактах хищения государственных средств. Детективы НАБУ начали следствие по статьям «злоупотребление служебным положением с корыстными целями» и «растрата и присвоение бюджетных средств».



При этом фигурантами расследования оказались иностранные аудиторы и юристы: Kroll, Alix Partners, Hogan Lovells, а также компании группы «Астерс».



Кроме того, журналистами стало известно, что замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова недавно уволила директора департамента инспектирования банков Татьяну Лебединец, которая предупреждала руководство НБУ о значительных юридических рисках при инспектировании ПриватБанка и подготовке forensic audit компанией Kroll.



В письме шла речь о том, что сотрудники компаний Kroll и Alix Partners, нанятые НБУ, получили доступ к банковской тайне только на основании распоряжения Нацбанка, а не по договору с самим банком – что противоречит законодательству и нормативным актам центробанка.