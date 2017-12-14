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Во время движения поезда Интерсити сообщением Перемышль-Киев уборщик нашел в одном из вагонов предмет, похожий на гранату, в связи с чем поезд задержали на 15 минут работники колеи. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Он, зайдя в тамбур, забирал пакет с мусором. Пакет показался работнику поезда тяжелым, тот проверил его и сообщил о находке в полицию.

По словам начальника Тернопольского отдела полиции Сергея Гаврилюка, на место происшествия выехали взрывотехники, сотрудники полиции, бригада экстренной медицинской помощи. Когда поезд остановился в Тернополе, специалисты осмотрели его и изъяли предмет.

По предварительной информации, в пакете находился, вероятно, пустотелый корпус гранаты РГД-5. Ее передали на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Работники полиции устанавливают, кто и куда перевозил опасный предмет.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 часть 1 УК - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Продолжается следствие.

 
ForUm

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