29-летнего жителя белорусского Гомеля приговорили к двум годам лишения свободы за участие в вооруженных формированиях группировки «ЛНР».

Как сообщает Радио Свобода, белорусский гражданин находился в рядах боевиков на оккупированной территории Донбасса, в конце лета он 2015 выехал через пограничный пункт из России в Украину. На неподконтрольной Киеву территории Луганской области он поступил в «казачий полк», получил форму и оружие.

По версии следствия, осужденный почти год в составе вооруженного формирования участвовал в проведении военных учений, учебных стрельб, выполнял хозяйственно-бытовые и другие задачи.

Во время судебного заседания обвиняемый не отрицал, что был в «полку», но утверждал, что не был военнослужащим, не имел огнестрельному оружию и не принимал участия в военных действиях. Он также утверждал, что вступил в одно из российских общественных объединений, принял присягу на верность и якобы был отправлен с гуманитарной миссией на территорию, подконтрольную группировке «ЛНР».

Житель Гомеля признан виновным в участии в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства, без полномочия государства, при отсутствии признаков преступления, и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

За последний месяц это второе уголовное дело в отношении наемничества, которое рассматривали в Гомеле. 16 ноября областной суд вынес приговор 41-летнему жителю города Речица за участие в боевых действиях на стороне группировки «ДНР». Мужчину признали виновным в идеологическом наемничестве без наличия корыстной составляющей и приговорили к двум годам ограничения свободы.