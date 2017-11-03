Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.

Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передают Українські Новини.

«Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ – то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством», - сказал он.

Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной реформы.

«Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе», - добавил он.

Представитель МВФ отметил, что Украина уже выполнила программу на 2/3, было получено 12,5 млрд долларов.

Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.