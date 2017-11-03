также в разделеЭкономика
СМИ: «Антонов» может возобновить сотрудничество с РФ 42
Bitcoin установил новый рекорд: его цена превысила $7 тысяч 65
Доля проблемных кредитов в украинских банках сократилась до 56% 42
Большинство пенсионеров получили доплату меньше 200 гривен 266
Госбюджет перевыполнен по доходам на 5% 45
Нацбанк назвал причины падения курса гривни 86
ОПЗ после простоя начал производство карбамида 57
Украина поднялась на 76-е место в рейтинге Doing Business 76
Украинская «дочка» российского «Сбербанка» получила 104 миллиона прибыли 74
Профицит платежного баланса Украины вырос почти до 2 миллиардов 29
С 2014 года Украина проиграла международные суды на 1,5 миллиарда 79
Тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Украине выросли на 15% 72
Bitcoin установил новый рекорд стоимости 62
Профицит госбюджета вырос до 15 миллиардов 52
Fitch назвал сумму следующего транша МВФ для Украины 48
Госдолг Украины в сентябре вырос до $77 миллиардов 70
Абромавичус: Украина прошла экономическое дно 89
У Гройсмана долги по зарплатам связали с блокадой Донбасса 123

Международный валютный фонд выдвигает 4 требования к Украине для получения следующего транша.

Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передают Українські Новини.

«Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ – то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством», - сказал он.

Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной реформы.

«Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе», - добавил он.

Представитель МВФ отметил, что Украина уже выполнила программу на 2/3, было получено 12,5 млрд долларов.

Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

169
Теги