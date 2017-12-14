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В Госпогранслужбе заявили, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как украинские пограничники не поддерживают контактов с оккупантами. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал спикер ГПСУ Олег Слободян.

«Они нас о том, что происходит на временно оккупированном полуострове, не информируют. Из информации в СМИ, о ком идет речь и были ли эти факты на самом деле, понять тяжело, поскольку никаких персональных данных не указано. Идентифицировать этих людей невозможно», – отметил спикер.

Утром 14 декабря ряд российских СМИ сообщили, что пограничники крымского управления ФСБ России задержали двоих граждан Украины на админгранице материковой Украиной с аннексированным полуостровом. Один из задержанных якобы находился в федеральном (российском) розыске, другой является фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, совершенные в крупном размере.

13 декабря Государственная пограничная служба Украины сообщила, что при выезде из Крыма в пункте пропуска «Каланчак» задержали человека, который якобы четыре года скрывался от украинского правосудия на полуострове.
ForUm

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