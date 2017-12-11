Потребительская инфляция в ноябре замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным регулятора, в месячном исчислении рост потребительских цен также замедлился до 0,9% с 1,2% в октябре. Базовая инфляция в ноябре составила 8,6% г/г (1,0% в месячном выражении).

Более существенно, чем ожидалось, выросли цены на продукты питания с высокой степенью обработки, отражая вторичные эффекты от повышения цен на соответствующие сырые продукты. В частности, ускорился рост цен на мясные продукты и остались высокими темпы роста цен на молочные продукты. Также ускорился рост стоимости услуг, входящих в базовой инфляции под влиянием повышения производственных затрат и оживление потребительского спроса», – говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что из-за ослабления гривни относительно иностранных валют в октябре-ноябре незначительно ускорился рост цен на непродовольственные товары, которые преимущественно импортируются (кроме одежды и обуви). В частности, цен на лекарственные средства, медицинские товары, бытовую технику, мебель, товары для поддержания чистоты и личного ухода. В то же время, как и в предыдущие месяцы, замедлялся рост цен на одежду и обувь благодаря более медленному отражению в их ценах динамики изменения валютного курса (большинство продавцов одежды и обуви осуществляют закупку товара за несколько месяцев до начала сезона).

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в этом году с 9,1% до 12,2%, а в 2018 с 6% до 7,3%.

По данным регулятора, повышение с 2017 года минимальной заработной платы (МЗП) добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года, тогда как повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6 п.п.