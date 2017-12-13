Сотрудники полиции и Службы безопасности задержали в Запорожской области банду из 9 человек, которые занималась разбойными нападениями, переодеваясь в полицейскую форму, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Председатель Нацполиции Сергей Князев рассказал, что злоумышленники были задержаны во время очередного преступления - нападения на частный дом.

«Предварительно установлено, что все они - жители оккупированной части Донецкой области и подозреваются в ряде дерзких разбоев с применением оружия, волной прокатились по территории государства», - сообщил руководитель Нацполиции.

Он также отметил, что злоумышленники совершали разбойные нападения на граждан-предпринимателей, переодеваясь в полицейскую форму.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Во время задержания у злоумышленников изъято огнестрельное оружие, гранаты, форменная одежда полиции и маски. Обстоятельства происшествия устанавливаются.