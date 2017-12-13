также в разделеОбщество
В ГПУ прокомментировали слухи об уходе Луценко 30
Корбан вернулся в Украину 43
Блогер: «Время строить» с Оксаной Марченко никого не оставит равнодушным 35
Суд продлил арест Зайцевой еще на 2 месяца 48
Суд разрешил Каськиву выезжать за границу 31
Скандальному Коцабе досталось от активиста в центре Киева 69
Зайцева признала вину в смертельном ДТП в Харькове 141
Турчинов прибыл в штаб-квартиру НАТО 36
«Укрзализныця» приостанавливает возврат билетов через интернет 39
Первую очередь «Охматдета» вводят в эксплуатацию 41
В убийстве девочки в Кропивницком подозревают ее мать 112
Пимахова в 2012 году оформила на мать квартиру за несколько миллионов 52
Полиция проверит, домогался ли Данилюк к подчиненной 103
СМИ назвали дату обмена пленными на Донбассе 90
Охраннику Дыминского предъявили новое обвинение 55
НАБУ отрицает изъятие документов по делу против «Роснефти» 45
12 декабря. Картина дня 60
«Миротворец» собрал данные на почти 2500 боевиков «ДНР» 53

Сотрудники полиции и Службы безопасности задержали в Запорожской области банду из 9 человек, которые занималась разбойными нападениями, переодеваясь в полицейскую форму, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Председатель Нацполиции Сергей Князев рассказал, что злоумышленники были задержаны во время очередного преступления - нападения на частный дом.

«Предварительно установлено, что все они - жители оккупированной части Донецкой области и подозреваются в ряде дерзких разбоев с применением оружия, волной прокатились по территории государства», - сообщил руководитель Нацполиции.

Он также отметил, что злоумышленники совершали разбойные нападения на граждан-предпринимателей, переодеваясь в полицейскую форму.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Во время задержания у злоумышленников изъято огнестрельное оружие, гранаты, форменная одежда полиции и маски. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги