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Вчера, 19 ноября, около 20:00 на автодороге Житомир-Могилев-Подольский в селе Гришковцы Бердичевского района неизвестные напали на автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором двое предпринимателей перевозили из Киева в Винницу около 30 кг ювелирных изделий из золота на 15 миллионов, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По данным главка, нападавшие, которые передвигались на нескольких автомобилях и были вооружены, заблокировали движение Volkswagen на кольце для разворота и силой вытащили из салона водителя. В это время пассажир пытался бежать из автомобиля, однако разбойники нанесли ему огнестрельное ранение ноги.

Водителя и Volkswagen нападающие увезли с собой, но через 4-5 км бросили на автодороге, забрав из салона ювелирные изделия в нескольких сумках.

Раненого пассажира, который остался на месте происшествия, увидели другие участники дорожного движения и вызвали скорую.

Как установили полицейские, пострадавшие являются жителями  Винницы, 1973 г.р., которые на протяжении нескольких дней находились в столице как участники выставки ювелирных изделий.

В ходе первоочередных действий по раскрытию этого преступления были начаты специальные меры полиции и соответствующие ориентировки со сведениями о транспортных средствах, на которых могут передвигаться подозреваемые, разосланы в соседние регионы.

По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственно-розыскные мероприятия продолжаются. 
ForUm

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