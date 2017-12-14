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С начала 2017 года в бюро находок в КП «Киевский метрополитен» чаще всего поступали кошельки, зонтики, головные уборы, сумки или пакеты с личными вещами, сообщает пресс0слуба столичной подземки.

Отмечается, что в метро был потерян 21 мобильный телефон и три электронных гаджета: 1 ноутбук, 1 планшет и одна электронная книга. Также пассажирам были возвращены кольцо и средства в сумме 2600 грн.

«Некоторые пассажиры забывают в метро неожиданные вещи. Так среди находок оказались утюг, банка с зубными протезами и кувалда», – отметили в подземке.

По данным пресс-служба, к сожалению, только треть владельцев возвращаются за утерянными вещами. Остальные вещи передается в государственную собственность в соответствии с Порядком учета, хранения, оценки конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность государства и распоряжения им, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.1998 №1340.

 

 
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