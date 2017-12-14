Основные дела низшего звена исполнителей преступлений против Евромайдана практически завершены. Об этом эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Дело Майдана является делом номер один, в нем есть два больших блока. Первый из них, привлечение к ответственности людей, находящихся на территории Украины, как правило это рядовые и среднего уровня исполнители преступного приказа о расстрелах мирных людей на Майдане. Всех, кого удалось установить, задержать, предъявить обвинение находятся в судах, их 280. Вдумайтесь. В разных квалификациях. Среднее и высшее звено, как вам известно, сбежало в Москву и кое-где на временно оккупированную территорию», - отметил генпрокурор.

Кроме этого, он добавил, что когда он шел на должность генерального прокурора, единственным его условием было принятие закона о порядке заочного осуждения. Именно по делам Януковича, Захарченко, Якименко закончили следствие по делу о государственной измене и суд дал разрешение на заочное осуждение.

«Это означает, что уже в следующем году за расстрел Майдана начнется процесс и над этими тремя. Также завершено следствие, мы получили, или ждем последнего ответа из суда по Азарову, Ставицкому, Клюевым и десяткам других людей. Таким образом, я могу сказать, что основные дела Майдана и по исполнителям и организаторам следствие завершено на 80%. Безусловно, еще есть чем заниматься и каждый руководитель следствия, конечно, хочет больше подчиненных, но у меня в главном следственном управлении 150 следователей. Мы также не можем 3 года держать людей только на этих делах», - заключил Луценко.

Напомним, ранее начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщал, что подозрение по делам о событиях на Майдане в целом в 2013 и 2014 годах объявили 380 лицам. Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек.