Двое участников Автомайдана получили повестки с приглашением явиться в Главное следственное управление Национальной полиции для участия в следственных действиях. Об этом сообщается на странице Автомайдана в Facebook.

Нацполиция вызывает Сергея Хаджинова и Олега Пушака. Их призывают явиться 15 декабря «для участия в следственных действиях в уголовном производстве». Однако в документе не указано, в качестве кого приглашают участников Автомайдана.

В реестре судебных решений есть единственное решение по указанному производству. В нем говорится, что следователями полиции «проводится досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по №12017100060003372 от 13.07.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст .346 УК Украины», сообщает «Украинская правда».

В ч. 2 ст.346 УК Украины говорится о «умышленном причинении государственным или общественным деятелям средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесении побоев или совершении иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью».

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

В Автомайдане считают, что эти повестки связанные с их акцией «Одеяло для генпрокурора» у дома Юрия Луценко с требованием его отставки.

«Кажется, генпрокурору данная акция не очень понравилась и теперь он пытается любыми методами нам отомстить. То есть методы борьбы сегодняшней власти с «козлами», которые мешают ей жить по-новому, ничем не отличаются от методов ее папередникив с преступной власти, просто один в один», - утверждают в Автомайдане.

В то же время директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко заявил, что из открытых сведений в судебном реестре не видит связи между акцией Автомайдана и повестками его участникам.

«Мне неизвестно что это за производство, вызывают конкретных физических лиц. Мы не можем разглашать их из-за запрета закона. По сведениям судебного реестра, я не вижу никакой связи с Автомайданом вообще. Сам факт такого вызова гражданина давлением не считаю. Каждый законопослушный гражданин должен выполнять процессуальные требования следствия», - отметил Шевченко.

Напомним, 9 декабря активисты Автомайдана и «Центра противодействия коррупции» прибыли на автомобилях под дом Луценко с акцией «Одеяло для генпрокурора«. Около 200 автомобилей двинулись колонной от парка имени Пушкина на Проспекте победы в село Стоянка под Киевом. Организаторы заявили, что хотят во Всемирный день борьбы с коррупцией 9 декабря установить перед домом Луценко «клановый флаг коррупционеров – клетчатое одеяло на флагштоке».