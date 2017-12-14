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Президент РФ Владимир Путин не просто выбрал сторону конфликта, а вторгся в Украину. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон, выступая на форуме вашингтонского аналитического центра Atlantic Council, сообщает Голос Америки.

«Одно дело, когда страны выбирают ту или иную сторону в конфликте - Россия выбрала сторону Башара аль-Асада, а наш выбор был другим; но когда одна страна нападает на территорию другой - так продолжаться не может. Вторжение России в Украине является неприемлемым», - подчеркнул он.

«Именно на этом (неприемлемости вторжения в другое государство. – Ред.) основан очень строгий режим санкций, которые США и Европа наложили на Россию в результате вторжения. Этот режим не изменится, пока вторжение России в Украину не будет урегулировано и территориальная целостность Украины не будет возобновлена», - заявил главный дипломат США.

Тиллерсон отметил важность разблокирования Минского процесса. «Эти переговоры были заморожены, когда я начал работать в должности и на нашей первой встрече Путин спросил, возможно назначить кого-то, кто бы напрямую работал с ним и с Кремлем над возобновлением переговоров. Я назначил посла Курта Волкера, чтобы он занимался этим вопросом», - заявил он.

Прекращение насилия на востоке Украины является наиболее актуальным вопросом, который отметил Госсекретарь.

«Там больше жертв среди гражданского населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%. Наш приоритет - прекратить насилие и убийства на востоке Украины и мы смотрим, можно ли достичь определенной договоренности, привлечь миротворцев, чтобы прекратить это насилие», - сказал Тиллерсон.

В то же время, по его словам, вопрос Крыма не снят с повестки дня. «Мы вернемся к вопросу о Крыме, - заявил Тиллерсон. - Я знаю, что Путин четко отметил, что этот вопрос не рассматривается, но со временем он появится».

Напомним, ранее Тиллерсон заявил, что Россия вооружает, руководит и воюет на стороне боевиков на востоке Украины.
ForUm

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