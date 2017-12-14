Официальный Вашингтон обеспокоен резким ухудшением гуманитарной ситуации на Донбассе в связи с обстрелом и захватом пророссийскими силами территории с объектами гражданской инфраструктуры.

Об этом заявила в среду пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, сообщает Укринформ.

«В Донецке продолжают иметь место атаки против гражданской инфраструктуры. Обидно, что мы должны реагировать на это снова»,- подчеркнула Науерт.

Она подчеркнула, что ситуация на востоке Украины не улучшается.

«Соединенные Штаты Америки продолжают быть глубоко обеспокоенными эскалацией насилия и ухудшением гуманитарной ситуации на востоке Украины», - заявила представитель Госдепа.

При этом она напомнила, что в ноябре Госдепартамент уже высказывал свою обеспокоенность по поводу обстрелов фильтрационной станции недалеко от Донецка.

«Сейчас эта станция остается в опасности»,- отметила Науерт.

Кроме того, по ее словам, возглавляемые Россией силы захватили еще одно предприятие неподалеку, которое вместе со станцией обеспечивает питьевой водой и теплом 345 тысяч человек. В этой связи она подчеркнула, что такая угроза поставок воды и тепла недопустима в холодное время года.

«Возглавляемые Россией силы должны немедленно отступить с новых позиций вокруг очистной станции. Мы вновь призываем Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов и придерживаться режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностями», - подчеркнула представитель США.

Она также подчеркнула, что гуманитарная ситуация на востоке Украины «достигла худшего состояния за последние три года».

«Мы призываем Россию предпринять незамедлительные шаги по урегулированию гуманитарного кризиса путем вывода своих сил, а также согласия на надежную миротворческую миссию ООН», - заявила представитель Госдепа.

Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон заявил, что Россия вооружает, руководит и воюет на стороне боевиков на востоке Украины.