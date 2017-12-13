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Украина увеличила транзит природного газа из России через свою газотранспортную систему в страны ЕС до уровня, который был до того, как 12 декабря в Австрии на газопроводе около города Баумгартен произошел взрыв. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

«Украина возобновила режим транзита газа предыдущих дней. По состоянию на данный момент движение «голубого» топлива по национальной ГТС для европейских потребителей осуществляется в режиме 260 млн куб. м в сутки», - сказал он, сообщает УНИАН.

Как сообщал ForUm, мощный взрыв произошел утром 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии близ города Баумгартен. После взрыва вспыхнул пожар.

В связи со взрывом на газопроводе в Баумгартене в Австрии транзит газа через Украину сократился на 23% до 200 млн куб.м. 
ForUm

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