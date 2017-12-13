В Белозерском Донецкой области местный житель выстрелил из огнестрельного оружия под ноги мэру города, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
«В Добропольское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает главе Белозерского городского совета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции», – говорится в сообщении.
По данным главка, предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия под ноги мэру города.
Правонарушитель задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападающего будет дана правовая квалификацию.
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