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В Белозерском Донецкой области местный житель выстрелил из огнестрельного оружия под ноги мэру города, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В Добропольское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает главе Белозерского городского совета. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции», – говорится в сообщении.

По данным главка, предварительно установлено, что у здания горсовета 61-летний местный житель выстрелил из огнестрельного оружия под ноги мэру города.

Правонарушитель задержан, у него изъят обрез охотничьего ружья и граната РГД-5.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего действиям нападающего будет дана правовая квалификацию.
ForUm

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