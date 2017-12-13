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В Одессе неизвестные подожгли автомобиль Lexus чиновника горсовета, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

12 декабря около 21:00 в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных бросили «коктейль Молотова» в иномарку, принадлежащую начальнику управления земельных ресурсов Одесского городского совета Дмитрию Коту.

Представитель главка уточнил, что автомобиль был припаркован по улице Артиллерийской, 1 возле здания, в котором находится указанное управление.

«Бросили бутылку с зажигательной смесью и подожгли автомобиль Lexus», - отметил полицейский. Значительного пожара удалось избежать, благодаря бдительности вахтеров: увидев пламя, они сумели его потушить. Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил  факт происшествия. В настоящее время проводится соответствующая проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.  
 
ForUm

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