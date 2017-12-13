Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова вчера уволила директора департамента инспектирования банков Татьяну Лебединец, которая предупреждала руководство НБУ о значительных юридических рисках при инспектировании ПриватБанка и подготовке forensic audit компанией Kroll.
Об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своей странице в Fаcebook.
«Госпожа Лебединец – 4 сентября подписывала письмо на и.о. главы Нацбанка Якова Смолия и замглавы НБУ Екатерину Рожкову, в котором шла речь о значительных юридических рисках при инспектировании ПриватБанка и подготовке forensic audit компанией Kroll. В письме шла речь о том, что сотрудники компаний Kroll и Alix Partners, нанятые НБУ, получили доступ к банковской тайне только на основании распоряжения Нацбанка, а не по договору с самим банком – что противоречит законодательству и нормативным актам центробанка», - отмечает Дубинский.
Данное письмо, по данным журналиста, усугубило и так существующий конфликт между Лебединец и Рожковой, «так как департамент инспектирования банков в обращении на и.о. главы НБУ Смолия указал на ответственность Рожковой в формировании существенных юридических рисков при аудите ПриватБанка».
Журналист отмечает, что данные юридические риски (незаконный доступ к информации, предоставленный Рожковой) ставит под угрозу легитимизацию аудиторского отчета Kroll: ориентированный на суды в Европе и Британии он может быть не принят в качестве доказательства.
«Помимо этого, письмо Лебединец, попавшее в прессу, стало одним из оснований для обращения в НАБУ народного депутата Олега Дубинина в НАБУ по фактам злоупотреблений должностными лицами НБУ и Минфина при выборе аудиторов для ПриватБанка. А также возможных фактах хищения государственных средств. В результате этого обращения детективы НАБУ начали следствие по статьям «злоупотребление служебным положением с корыстными целями» и «растрата и присвоение бюджетных средств», - отмечает он.
При этом, по его данным, фигурантами расследования оказались иностранные аудиторы и юристы: Kroll, Alix Partners, Hogan Lovells, а также компании группы «Астерс».
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