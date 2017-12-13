также в разделеЭкономика
Косюк: Альтернативная энергетика должна стать фундаментом диверсификации энергоносителей 88
Украина подала заявку на новую макрофинансовую помощь от ЕС 9
Экс-глава НБУ: Украина должна гораздо больше, чем официально признает Минфин 26
Журналист: Скандал с аудитом ПриватБанка становится международным 57
«Сбербанк» продал Тигипко львовский VS Bank 23
Транзит газа через Украину сократился на 23% из-за взрыва в Австрии 20
В Украине заговорили о прекращении ж/д сообщения с Россией 125
НБУ отменил обязательные проверки финучреждений 33
В Украине подорожал проезд в такси 58
Коболев: Взрыв на австрийском газовом хабе не скажется на Украине 34
Цены на нефть подскочили до максимума за два года 67
В Украине замедлилась инфляция 42
Кабмин планирует поднять среднюю зарплату до 10 тысяч 70
Украина продолжает сокращать потребление антрацита 33
В НБУ подсчитали убытки от блокады Донбасса 81
Россия пустила все поезда в обход Украины 152
В ЕС увидели прогресс реформ в Украине 52
ЕС выделит €50 миллионов помощи для Донбасса 32

 

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова вчера уволила директора департамента инспектирования банков Татьяну Лебединец, которая предупреждала руководство НБУ о значительных юридических рисках при инспектировании ПриватБанка и подготовке forensic audit компанией Kroll.

Об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своей странице в Fаcebook.


«Госпожа Лебединец – 4 сентября подписывала письмо на и.о. главы Нацбанка Якова Смолия и замглавы НБУ Екатерину Рожкову, в котором шла речь о значительных юридических рисках при инспектировании ПриватБанка и подготовке forensic audit компанией Kroll. В письме шла речь о том, что сотрудники компаний Kroll и Alix Partners, нанятые НБУ, получили доступ к банковской тайне только на основании распоряжения Нацбанка, а не по договору с самим банком – что противоречит законодательству и нормативным актам центробанка», - отмечает Дубинский. 

Данное письмо, по данным журналиста, усугубило и так существующий конфликт между Лебединец и Рожковой, «так как департамент инспектирования банков в обращении на и.о. главы НБУ Смолия указал на ответственность Рожковой в формировании существенных юридических рисков при аудите ПриватБанка». 

Журналист отмечает, что данные юридические риски (незаконный доступ к информации, предоставленный Рожковой) ставит под угрозу легитимизацию аудиторского отчета Kroll: ориентированный на суды в Европе и Британии он может быть не принят в качестве доказательства. 

«Помимо этого, письмо Лебединец, попавшее в прессу, стало одним из оснований для обращения в НАБУ народного депутата Олега Дубинина в НАБУ по фактам злоупотреблений должностными лицами НБУ и Минфина при выборе аудиторов для ПриватБанка. А также возможных фактах хищения государственных средств. В результате этого обращения детективы НАБУ начали следствие по статьям  «злоупотребление служебным положением с корыстными целями» и «растрата и присвоение бюджетных средств», - отмечает он.

При этом, по его данным, фигурантами расследования оказались иностранные аудиторы и юристы: Kroll, Alix Partners, Hogan Lovells, а также  компании группы «Астерс».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги